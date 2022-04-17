Песков заявил о способности России выдержать противостояние с Западом

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков. Также страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт из нее, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозили резервы Банка России. В ответ Москва ввела санкции в отношении руководства США и ЕС.