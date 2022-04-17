Песков заявил о способности России выдержать противостояние с Западом
Россия сможет выдержать противостояние с западными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы — можем», — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом (цитата по ТАСС).
Ранее Путин говорил, что в современных условиях одной стране не удастся сохранить свое доминирование, а сейчас происходит слом однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза.
Россия не планирует изолироваться, отмечал президент 12 апреля в ходе общения с работниками космодрома Восточный. По его словам, страна будет работать с партнерами, которые хотят сотрудничества с ней.
Он также говорил, что в странах, которые вводят антироссийские санкции, должен возобладать здравый смысл, поскольку ущерб от ограничений отражается на всех государствах. Отказ части западных стран от нормального сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, ударил по населению Европы и США, заявил Путин.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков. Также страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт из нее, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозили резервы Банка России. В ответ Москва ввела санкции в отношении руководства США и ЕС.
Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц, Россия приняла зеркальные меры.