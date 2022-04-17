Газета
Политика

Песков заявил о способности России выдержать противостояние с Западом

Ведомости

Россия сможет выдержать противостояние с западными странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы — можем», — ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли Россия, в отличие от СССР, «сдюжить» в противостоянии с Западом (цитата по ТАСС).

Ранее Путин говорил, что в современных условиях одной стране не удастся сохранить свое доминирование, а сейчас происходит слом однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза.

Россия не планирует изолироваться, отмечал президент 12 апреля в ходе общения с работниками космодрома Восточный. По его словам, страна будет работать с партнерами, которые хотят сотрудничества с ней.

Он также говорил, что в странах, которые вводят антироссийские санкции, должен возобладать здравый смысл, поскольку ущерб от ограничений отражается на всех государствах. Отказ части западных стран от нормального сотрудничества, в том числе в энергетической сфере, ударил по населению Европы и США, заявил Путин. 

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и политиков. Также страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт из нее, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозили резервы Банка России. В ответ Москва ввела санкции в отношении руководства США и ЕС.

Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц, Россия приняла зеркальные меры. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных