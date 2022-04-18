МИД России объявил персонами нон грата сотрудников болгарского посольства в Москве
МИД России объявил персонами нон грата ряд сотрудников посольства Болгарии в Москве, говорится в сообщении министерства. Соответствующая нота была вручена российским дипломатическим ведомством послу Болгарии Атанасу Крыстину.
«18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве», — следует из сообщения.
Данная мера является «ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona nоn grata десятерых дипломатов посольства России в Софии», объяснили в МИДе.
После начала военной операции России на Украине 24 февраля ряд стран решили выслать часть российских дипработников. 18 марта такой шаг предприняли Латвия, Литва и Эстония. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников российского МИДа в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом».
23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.
После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства. Аналогичные меры осуществили власти Норвегии, Люксембурга и Греции. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения.