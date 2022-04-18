Путин и президент Алжира обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг Украины

4 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой, с которым он обсудил вопросы российско-алжирского двустороннего сотрудничества. В конце марта Патрушев также встречался с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. Они обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией, а также планы дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности.