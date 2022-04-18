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Политика

Путин и президент Алжира обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, в ходе которого главы государств обсудили обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию вокруг Украины, передает пресс-служба Кремля. 

Одной из тем разговора также стало сотрудничество в энергетической сфере. «Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», — говорится в сообщении.

«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром», — отмечено в сообщении. Путин и Теббун договорились продолжать контакты на различных уровнях.

4 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой, с которым он обсудил вопросы российско-алжирского двустороннего сотрудничества. В конце марта Патрушев также встречался с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. Они обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией, а также планы дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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