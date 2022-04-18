Путин и президент Алжира обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, в ходе которого главы государств обсудили обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию вокруг Украины, передает пресс-служба Кремля.
Одной из тем разговора также стало сотрудничество в энергетической сфере. «Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», — говорится в сообщении.
«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром», — отмечено в сообщении. Путин и Теббун договорились продолжать контакты на различных уровнях.
4 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой, с которым он обсудил вопросы российско-алжирского двустороннего сотрудничества. В конце марта Патрушев также встречался с главой Генеральной дирекции документации и внешней безопасности Алжира Нуреддином Макри. Они обсудили совместные действия по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией, а также планы дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности.