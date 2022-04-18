Путин и Пашинян встретятся 19 апреля в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 19 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении. Помимо этого Путин и Пашинян обсудят ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 2020 и 2021 гг., включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.
Последний раз Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 16 марта, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. В пресс-службе кабмина Армении в свою очередь отмечали, что собеседники обменялись мнениями на темы армяно-турецкого диалога и ситуации на Украине.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. В ноябре прошлого года Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения. Минобороны Армении заявило о попытке Азербайджана прорваться через границу на востоке и заявило о напряженности обстановки. Минобороны также сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван сообщил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.
12 апреля в Минобороны России сообщили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Один военный Армении был ранен.