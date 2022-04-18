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Путин и Пашинян встретятся 19 апреля в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 19 апреля, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении. Помимо этого Путин и Пашинян обсудят ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 2020 и 2021 гг., включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

Последний раз Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе 16 марта, в том числе вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения огня и восстановления транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. В пресс-службе кабмина Армении в свою очередь отмечали, что собеседники обменялись мнениями на темы армяно-турецкого диалога и ситуации на Украине.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. В ноябре прошлого года Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения. Минобороны Армении заявило о попытке Азербайджана прорваться через границу на востоке и заявило о напряженности обстановки. Минобороны также сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван сообщил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.

12 апреля в Минобороны России сообщили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Один военный Армении был ранен.

Ранее по теме: Пашинян заявил о 3825 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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