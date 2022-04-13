Пашинян заявил о 3825 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. В ноябре прошлого года Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения. Минобороны Армении заявило о попытке Азербайджана прорваться через границу на востоке и заявило о напряженности обстановки. Минобороны также сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван сообщил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.