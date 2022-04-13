Пашинян заявил о 3825 погибших армянских военных в Нагорном Карабахе
3825 человек погибли с армянской стороны во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 г., сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в парламенте.
«На сегодняшний день количество погибших во время войны составило 3825 человек», — заявил Пашинян (цитата по ТАСС).
По его словам, заключение мирного соглашения с Азербайджаном в кратчайшие сроки входит в повестку властей Армении. Пашинян отметил, что Баку может завести переговоры в тупик и использовать это для новой агрессии в отношении Армении и Нагорного Карабаха. До 30 апреля стороны должны назначить членов комиссии по делимитации границ, добавил премьер-министр. Он подчеркнул, что Армения признает целостность Азербайджана, однако вопрос правового статуса Нагорного Карабаха «направлен на обеспечение его безопасности».
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. В ноябре прошлого года Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения. Минобороны Армении заявило о попытке Азербайджана прорваться через границу на востоке и заявило о напряженности обстановки. Минобороны также сообщило о боевых операциях на границе. В связи с этим Ереван сообщил, что попросил у Москвы помощи в защите территориальной целостности страны.
12 апреля в Минобороны России сообщили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Один военный Армении был ранен.