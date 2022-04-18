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Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией

Ведомости

Украинская сторона согласилась с предложением ООН по формированию гуманитарной контактной группы для координации с Россией по вопросам создания гумкоридоров и прекращения огня, заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«В частности, я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, чтобы представители России и Украины встретились под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов», — сообщил Гриффитс. По его словам, украинская сторона согласилась с большинством выдвигаемых предложений, осталось только дождаться ответа от России. 

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что боевики территориальной обороны Украины обстреляли гуманитарные коридоры на харьковском и запорожском направлениях. «Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов на харьковском и запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов», — подчеркнул Мезинцев.

16 апреля российская сторона открыла гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. По словам Мизинцева, Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Минобороны России откроет дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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