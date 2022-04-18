Макрон заявил о намерении обсудить с Байденом новые санкции против России

«Завтра вечером у меня будет разговор с президентом США Джо Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России», — подчеркнул Макарон (цитата по ТАСС). Французский президент пообещал «делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее». Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении поставок природного газа из России, Макрон заявил, что «нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из России во Францию», однако заметил, что другие страны находятся в зависимости от этих поставок.