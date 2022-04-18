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Макрон заявил о намерении обсудить с Байденом новые санкции против России

Ведомости

Новые санкции в отношении России будут обговариваться вместе с президентом США Джо Байденом и лидерами западных стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. 

«Завтра вечером у меня будет разговор с президентом США Джо Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России», — подчеркнул Макарон (цитата по ТАСС). Французский президент пообещал «делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее». Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении поставок природного газа из России, Макрон заявил, что «нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из России во Францию», однако заметил, что другие страны находятся в зависимости от этих поставок. 

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет антироссийских санкций, связанный с операцией на Украине. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».

Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил о стабилизации ситуации в российской экономике. По его словам, курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По итогам I квартала этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом, отметил Путин. В банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, объемы вкладов россиян растут, а инфляция стабилизируется, добавил он.

Ранее по теме: Путин заявил о стабилизации ситуации в российской экономике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных