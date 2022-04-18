Макрон заявил о намерении обсудить с Байденом новые санкции против России
Новые санкции в отношении России будут обговариваться вместе с президентом США Джо Байденом и лидерами западных стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5.
«Завтра вечером у меня будет разговор с президентом США Джо Байденом и другими европейскими лидерами, в ходе которого мы будем обсуждать новые санкции в отношении России», — подчеркнул Макарон (цитата по ТАСС). Французский президент пообещал «делать все, чтобы завершить войну, не вступая в нее». Отвечая на вопрос о возможных ограничениях в отношении поставок природного газа из России, Макрон заявил, что «нет ни одного трубопровода, который бы шел напрямую из России во Францию», однако заметил, что другие страны находятся в зависимости от этих поставок.
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет антироссийских санкций, связанный с операцией на Украине. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».
Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил о стабилизации ситуации в российской экономике. По его словам, курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По итогам I квартала этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом, отметил Путин. В банковскую систему России возвращается наличная иностранная валюта, объемы вкладов россиян растут, а инфляция стабилизируется, добавил он.