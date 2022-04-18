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Немецкий депутат призвал отказаться от поспешных выводов о событиях в Буче

Ведомости

Произошедшее в украинской Буче должна расследовать международная комиссия, поэтому необходимо отказаться от поспешных выводов и обвинений, заявил депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок. 

«Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы. Выводы возможны лишь тогда, когда мы готовы услышать все стороны», — подчеркнул Найуок (цитата по «РИА Новости). Он призвал создать независимую группу для проведения объективного расследования. «Я призываю своих коллег до окончания официального расследования независимой группой следователей ни в коем случае не выносить предварительный приговор», — заключил депутат.

3 апреля западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из города Буча в Киевской области, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских войск. Украинские власти обвинили в убийстве мирных жителей российских военных. После этого ряд европейских стран объявили о высылке российских дипломатов, в том числе из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Чехии и др. Под данным предлогом США, Великобритания и ЕС усилили антироссийские санкции. 

Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы очернить страну. Россия дважды запрашивала экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, но Великобритания – страна-председатель Совбеза – отказала в этом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доказательств непричастности России к произошедшему в Буче достаточно, чтобы снять с нее обвинения.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Буче фейком. Глава государства напомнил, что подобные провокации устаивали в Сирии, когда в адрес президента страны Башара Асада выдвигались заведомо ложные обвинения в применении химического оружия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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