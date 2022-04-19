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Минобороны предупредило о провокации СБУ в Одесской области

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит очередную провокацию против мирных жителей в Одесской области с целью обвинить в этом российских военных, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, опубликованном Минобороны РФ.

«По имеющейся достоверной информации СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что украинская сторона планирует переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести «демонстративный расстрел» гражданского населения. В ведомстве также предупредили западные страны, что российская сторона имеет оперативную доказательную базу о готовящихся «очередных ужасных преступлениях киевского режима».

6 апреля Минобороны заявило, что украинская сторона планирует взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию. «Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — отмечал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных