Минобороны предупредило о провокации СБУ в Одесской области
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит очередную провокацию против мирных жителей в Одесской области с целью обвинить в этом российских военных, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, опубликованном Минобороны РФ.
«По имеющейся достоверной информации СБУ готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что украинская сторона планирует переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести «демонстративный расстрел» гражданского населения. В ведомстве также предупредили западные страны, что российская сторона имеет оперативную доказательную базу о готовящихся «очередных ужасных преступлениях киевского режима».
6 апреля Минобороны заявило, что украинская сторона планирует взорвать хранилище со 120 т хлора на территории «Химпрома» в Харьковской области, чтобы обвинить в этом Россию. «Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — отмечал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.