Песков прокомментировал обращение Медведчука с просьбой об обмене
В Кремле ознакомились с опубликованным 18 апреля СБУ видеообращением задержанного украинского политика Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.
«Видели [видеообращение], никакой реакции на настоящий момент нет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Ранее, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене Медведчука на украинских военнопленных, Песков отмечал, что тот «не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации». В то же время Песков пообещал, что в Кремле будут следить за судьбой политика. Президент России Владимир Путин не комментировал ситуацию.
Накануне, после обращения Медведчука, телеканал «Россия 1» показал обращение двух британских граждан, Эйдена Эслина и Шона Пиннера, служивших в украинских подразделениях и взятых российской армией в плен, к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика. 16 апреля жена Медведчука, Оксана Марченко, попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа. Она также обращалась за содействием к президенту Турции Реджепу Эрдогану и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду.
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене. 27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат сбежал из-под домашнего ареста. В марте суд во Львове заочно арестовал Медведчука, 16 апреля он был арестован без возможности выйти под залог. Тогда же деятельность ОПЗЖ в Раде была прекращена.