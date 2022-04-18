Двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Британские подданные Эйден Эслин и Шон Пиннер, воевавшие на территории Украины и попавшие в плен ВС РФ, обратились к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой обменять их на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Обращение пленных было показано в эфире телеканала «Россия 1».
«Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем вам благодарны за помощь в этом вопросе. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука», — заявил Пиннер. По его словам, в плену с ним «обращаются хорошо». Он также подчеркнул, что этот обмен будет выгоден обеим сторонам.
Ранее сегодня Медведчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на украинских военнопленных. Видеообращение Медведчука опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины. «Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — заявил Медведчук.
16 апреля жена политика Оксана Марченко обратилась к родственникам Эслина и Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны об организации обмена военнопленных на своего мужа. Она также обращалась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду с просьбой оказать помощь в освобождении ее мужа.
12 апреля власти Украины сообщили о задержании Медведчука, который проходит в стране по нескольким уголовным статьям, в том числе о госизмене. Зеленский предложил России обменять его на украинцев, которые попали в российский плен.
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавляет на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене.
27 февраля 2022 г. советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что ее клиент был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступивших в его адрес угроз со стороны «радикальных националистических группировок». 18 марта суд во Львове разрешил заочно арестовать Медведчука. 16 апреля суд во Львове арестовал его без возможности внести залог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный обмен Медведчука, заявил, что тот «не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации». Он пообещал сообщить, если Путин отреагирует на обращение жены политика о его обмене.