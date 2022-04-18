Двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на Медведчука

«Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем вам благодарны за помощь в этом вопросе. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука», — заявил Пиннер. По его словам, в плену с ним «обращаются хорошо». Он также подчеркнул, что этот обмен будет выгоден обеим сторонам.