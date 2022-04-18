Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинских пленных
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвкедчук обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на украинских военнопленных и жителей Мариуполя. Видеообращение Медведчука опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
«Я, Медведчук Виктор Григорьевич, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — заявил Медведчук.
12 апреля власти Украины сообщили о задержании Виктора Медведчука, который проходит в стране по нескольким уголовным статьям, в том числе о госизмене. Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять его на украинцев, которые попали в российский плен. Возможность обмена Медведчука на пленных до суда допустила и Генпрокуратура. С предложением обменять политика ранее выступила его жена Оксана Марченко.
67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавляет на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе. С мая 2021 г. политик находился под домашним арестом по делу о госизмене.
27 февраля 2022 г. советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что ее клиент был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступивших в его адрес угроз со стороны «радикальных националистических группировок». 18 марта суд во Львове разрешил заочно арестовать Медведчука. 16 апреля суд во Львове арестовал его без возможности внести залог.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный обмен Медведчука, заявил, что тот «не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации». Он пообещал сообщить, если Путин отреагирует на обращение жены политика о его обмене.