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Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму после его переизбрания на второй срок, сообщила пресс-служба Кремля.

«Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме Путина.

Во втором туре президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон набрал 58,55% голосов. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов избирателей, говорится на сайте МВД Франции. Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, переизбранным на второй срок. В 2017 г. во втором туре Макрон победил с результатом 66,06% против 33,99% у Ле Пен.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. В нем участвовали 12 кандидатов, из которых во второй тур прошли Макрон, набравший 27,84% голосов, и Ле Пен, получившая 23,15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных