Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции
Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму после его переизбрания на второй срок, сообщила пресс-служба Кремля.
«Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме Путина.
Во втором туре президентских выборов, который прошел 24 апреля, Макрон набрал 58,55% голосов. Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,45% голосов избирателей, говорится на сайте МВД Франции. Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, переизбранным на второй срок. В 2017 г. во втором туре Макрон победил с результатом 66,06% против 33,99% у Ле Пен.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. В нем участвовали 12 кандидатов, из которых во второй тур прошли Макрон, набравший 27,84% голосов, и Ле Пен, получившая 23,15%.