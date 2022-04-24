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Политика

Макрон уверенно побеждает на выборах президента Франции

Его внешняя политика не изменится, а внутренняя может сместиться влево, считают эксперты
Глеб Мишутин
Политический курс Макрона вполне может сместиться влево / Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон уверенно побеждает во втором туре на президентских выборах с результатом в 58,2% голосов. Об этом свидетельствуют данные французских экзитполов от IPSOS, опубликованные телеканалом France 24. Оппонент Макрона, кандидат от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, набрала только 41,8% голосов и признала поражение. Таким образом, Макрон стал первым после Жака Ширака президентом Франции, переизбранным на второй срок.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля. В нем участвовали 12 кандидатов, из которых во второй тур прошли Макрон, набравший 27,84% голосов, и Ле Пен, получившая 23,15%. Третье место занял лидер левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон – за него проголосовали 21,95% избирателей. Крайне правый политик Эрик Земмур оказался на четвертом месте с результатом в 7,07%. В день выборов Меланшон призвал не голосовать за Ле Пен во втором туре. Земмур же наоборот попросил своих избирателей ее поддержать.

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В 2017 г. во втором туре Макрон победил с результатом 66,06% против 33,99% у Ле Пен.

Политический курс Макрона вполне может сместиться влево, считает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, поддержка левого электората для Макрона чрезвычайно важна. К тому же за Макроном в его первый срок закрепилось обидное прозвище «президент богатых», говорит Тимофеев, и от этого ярлыка французский лидер намерен избавиться. Для этого он будет проводить более левую социальную политику, чтобы в итоге вернуться на те центристские позиции, с которых он начинал. Эксперт отмечает, что левый уклон для Макрона может стать нелегкой задачей, так как будет в чем-то противоречить его масштабным амбициям по либерализации французской экономики и повышению ее конкурентоспособности. Не исключено, что новый политический курс попытается совместить правые меры в экономической сфере, и левые – в социальной, резюмирует он.

Внешняя политика Франции при втором сроке Макрона не потерпит серьезных изменений, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Но корректировка внутренней политики влево вполне возможна. Летом во Франции пройдут парламентские выборы, и партия, набравшая большинство, будет назначать премьер-министра. Учитывая популярность левых идей в сегодняшней Франции, не исключено, что Макрону придется сосуществовать с левым премьер-министром, поясняет эксперт. Произойти это может даже в том случае, если левым не удастся сформировать кабинет полностью.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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