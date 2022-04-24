Макрон уверенно побеждает на выборах президента Франции

Политический курс Макрона вполне может сместиться влево, считает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, поддержка левого электората для Макрона чрезвычайно важна. К тому же за Макроном в его первый срок закрепилось обидное прозвище «президент богатых», говорит Тимофеев, и от этого ярлыка французский лидер намерен избавиться. Для этого он будет проводить более левую социальную политику, чтобы в итоге вернуться на те центристские позиции, с которых он начинал. Эксперт отмечает, что левый уклон для Макрона может стать нелегкой задачей, так как будет в чем-то противоречить его масштабным амбициям по либерализации французской экономики и повышению ее конкурентоспособности. Не исключено, что новый политический курс попытается совместить правые меры в экономической сфере, и левые – в социальной, резюмирует он.