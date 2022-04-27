Премьер Польши потребовал ввести новые санкции против России

Моравецкий также прокомментировал заявление «Газпрома» о приостановке поставок газа в республику. «Нужно напомнить, что эти действия с российской стороны были предприняты потому, что Польшу пытались шантажировать, заставить нас платить в рублях. Мы придерживаемся санкций, которые вырабатывают ЕК и Евросовет», — отметил он. Премьер еще раз подчеркнул, что Польша не будет платить за поставки российского газа в рублях.