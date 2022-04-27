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Политика

Премьер Польши потребовал ввести новые санкции против России

Ведомости

Россия пока «неплохо» справляется с санкциями, поэтому Варшава старается разработать новые ограничения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», — подчеркнул глава польского правительства (цитата по ТАСС). 

Моравецкий также прокомментировал заявление «Газпрома» о приостановке поставок газа в республику. «Нужно напомнить, что эти действия с российской стороны были предприняты потому, что Польшу пытались шантажировать, заставить нас платить в рублях. Мы придерживаемся санкций, которые вырабатывают ЕК и Евросовет», — отметил он. Премьер еще раз подчеркнул, что Польша не будет платить за поставки российского газа в рублях. 

Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Ей возразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что новая методика оплаты газа в рублях была принята после беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран, включая заморозку международных резервов.

Накануне польское правительство ввело собственные санкции против российских физических и юридических лиц. Ограничения были наложены, в частности, на «Газпром» в рамках деятельности Europolgaz, «Акрон», а также все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро». В черный список также попали основатель «Русала» Олег Дерипаска, глава и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и др. 

Ранее по теме: Песков ответил на обвинения России в использовании газа для шантажа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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