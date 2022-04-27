Премьер Польши потребовал ввести новые санкции против России
Россия пока «неплохо» справляется с санкциями, поэтому Варшава старается разработать новые ограничения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов», — подчеркнул глава польского правительства (цитата по ТАСС).
Моравецкий также прокомментировал заявление «Газпрома» о приостановке поставок газа в республику. «Нужно напомнить, что эти действия с российской стороны были предприняты потому, что Польшу пытались шантажировать, заставить нас платить в рублях. Мы придерживаемся санкций, которые вырабатывают ЕК и Евросовет», — отметил он. Премьер еще раз подчеркнул, что Польша не будет платить за поставки российского газа в рублях.
Ранее сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такое решение попыткой России использовать газ как инструмент шантажа. Ей возразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что новая методика оплаты газа в рублях была принята после беспрецедентных недружественных шагов некоторых стран, включая заморозку международных резервов.
Накануне польское правительство ввело собственные санкции против российских физических и юридических лиц. Ограничения были наложены, в частности, на «Газпром» в рамках деятельности Europolgaz, «Акрон», а также все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро». В черный список также попали основатель «Русала» Олег Дерипаска, глава и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и др.