Блинкен заявил о рассмотрении возможности изъятия блокированных госактивов России

«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших юристов: какие полномочия будут нужны не только для потенциальной конфискации этих активов, но и для их использования таким образом, как вы предложили в вашем законопроекте», — сказал Блинкен. Он также ответил утвердительно на вопрос конгрессмена Тома Малиновски, могут ли быть изъяты такие активы, в том числе замороженные средства Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов.



Накануне Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, одним из авторов которого был Малиновски, где предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической в постконфликтном восстановлении, а также гуманитарной и поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Авторы документа предложили конфисковать активы, в том числе, принадлежащие российским энергетическим компаниям. Их предлагается продавать, а вырученные деньги — направлять Киеву.



Также деньги можно будет использовать на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга». Для имплементации закона планируется создать межведомственную группу. Белый дом позже пояснил, что в нее войдут госдеп, минюст и минфин США, которые совместно будут принимать решение об использовании активов,



После начала военной операции на Украине под санкции США попали десятки российских компаний и бизнесменов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американское правительство не собирается возвращать крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.