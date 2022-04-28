Газета
Политика

Блинкен заявил о рассмотрении возможности изъятия блокированных госактивов России

Ведомости

США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских государственных активов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен  на слушаниях в международном комитете Палаты представителей, трансляция которой велась пресс-службой американского госдепартамента.

«Это один из вопросов, к которому мы попросили присмотреться наших юристов: какие полномочия будут нужны не только для потенциальной конфискации этих активов, но и для их использования таким образом, как вы предложили в вашем законопроекте», — сказал Блинкен. Он также ответил утвердительно на вопрос конгрессмена Тома Малиновски, могут ли быть изъяты такие активы, в том числе замороженные средства Центробанка, по той же модели, которую предлагается использовать для изъятия арестованного имущества российских бизнесменов.

Накануне Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, одним из авторов которого был Малиновски, где предлагается конфисковать связанные с Россией активы и продавать их для оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической в постконфликтном восстановлении, а также гуманитарной и поддержки беженцев, покинувших украинскую территорию. Авторы документа предложили конфисковать активы, в том числе, принадлежащие российским энергетическим компаниям. Их предлагается продавать, а вырученные деньги — направлять Киеву.

Также деньги можно будет использовать на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга». Для имплементации закона планируется создать межведомственную группу. Белый дом позже пояснил, что в нее войдут госдеп, минюст и минфин США, которые совместно будут принимать решение об использовании активов,

После начала военной операции на Украине под санкции США попали десятки российских компаний и бизнесменов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что американское правительство не собирается возвращать крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы.

Ранее по теме: В США разрешили направлять арестованные российские активы на поддержку Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных