Пентагон назвал задачей США стратегический провал России на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что США и их союзники многие годы накачивали киевский режим вооружением и поощряли антироссийские настроения на Украине. «Вместо того чтобы побуждать Киев к политическому урегулированию на основе минского "Комплекса мер", они накачивали киевский режим оружием, обучали и вооружали украинскую армию и националистические батальоны», – отмечал Лавров (цитата по ТАСС). По его мнению, западные страны никогда не осознавали, что своими действиями они грубо нарушают взятые на себя международные обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.