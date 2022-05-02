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Пентагон назвал задачей США стратегический провал России на Украине

Ведомости

США намерены добиваться того, чтобы ситуация вокруг Украины обернулась для России «стратегическим провалом», заявила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», – подчеркнула Уолландер (цитата по ТАСС). Комментируя уже введенные санкции против России, она отметила, что ограничения должны «бить» по российской экономике в целом и особенно по оборонно-промышленному сектору.

Западные страны будут пытаться привлечь к ответственности «российское руководство» перед лицом его собственного населения и на «мировой арене». «Ставки касаются глобальной стабильности и безопасности», – заключила она.

С момента начала специальной военной операции США оказывали Украине гуманитарную и военную помощь. 21 апреля президент Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. Российская сторона передала США ноту из-за снабжения Украины оружием и потребовала прекратить его поставки.

После этого Джо Байден подписал запрос конгрессу о выделении около $33 млрд, из которых $20,4 млрд направят на поставку вооружений Украине и другим европейским странам, $8,5 млрд – на поддержку экономики Украины и $3 млрд – на гуманитарную помощь ей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что США и их союзники многие годы накачивали киевский режим вооружением и поощряли антироссийские настроения на Украине. «Вместо того чтобы побуждать Киев к политическому урегулированию на основе минского "Комплекса мер", они накачивали киевский режим оружием, обучали и вооружали украинскую армию и националистические батальоны», – отмечал Лавров (цитата по ТАСС). По его мнению, западные страны никогда не осознавали, что своими действиями они грубо нарушают взятые на себя международные обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других.

Ранее по теме: Псаки: у США осталось $250 млн на военную помощь Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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