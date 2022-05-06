Володин назвал реформу Евросоюза «крахом европейского единства»

По словам Володина, отмена принципа солидарного принятия важнейших решений — это отказ от прав вето членов ЕС. «Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — написал спикер Госдумы.