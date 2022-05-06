Володин назвал реформу Евросоюза «крахом европейского единства»
Европейское единство терпит крах из-за принятой Европарламентом резолюции по реформированию Европейского союза (ЕС), написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. 4 мая Европарламент принял резолюцию о проведении глубинных реформ ЕС, в числе которых отмена принципа принятия важнейших решений единогласно.
Кроме того, документ предлагает наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны, которые сейчас находятся в ведении национальных правительств.
По словам Володина, отмена принципа солидарного принятия важнейших решений — это отказ от прав вето членов ЕС. «Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — написал спикер Госдумы.
Ситуация с введением антироссийских санкций на фоне специоперации на Украине показывает, что у стран ЕС нет единства в этом вопросе, поэтому им «приходится искать новые формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа», считает Володин.
«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — заключил он.