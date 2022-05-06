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Володин назвал реформу Евросоюза «крахом европейского единства»

Ведомости

Европейское единство терпит крах из-за принятой Европарламентом резолюции по реформированию Европейского союза (ЕС), написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. 4 мая Европарламент принял резолюцию о проведении глубинных реформ ЕС, в числе которых отмена принципа принятия важнейших решений единогласно.

Кроме того, документ предлагает наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны, которые сейчас находятся в ведении национальных правительств.

По словам Володина, отмена принципа солидарного принятия важнейших решений — это отказ от прав вето членов ЕС. «Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — написал спикер Госдумы.

Ситуация с введением антироссийских санкций на фоне специоперации на Украине показывает, что у стран ЕС нет единства в этом вопросе, поэтому им «приходится искать новые формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа», считает Володин.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных