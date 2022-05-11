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Нарышкин: Госдеп пытается дискредитировать спецоперацию в российском обществе

Ведомости

Госдепар­тамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями (НПО) задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы», — цитирует Нарышкина пресс-служба СБР.

По его словам, эти действия направлены на распространение самых невероятных фейков, дегума­низирующих и расчеловечивающих политическое и военное руководство РФ в глазах народа. Нарышкин также провел параллели между действиями американской стороны с деятельностью министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха. «Госдепартаменту хоте­лось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотри­те, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погиб­нуть в воде», — заключил глава СБР.

Нарышкин ранее заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных