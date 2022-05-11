Нарышкин: Госдеп пытается дискредитировать спецоперацию в российском обществе
Госдепартамент США поставил перед подконтрольными неправительственными организациями (НПО) задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что "демократический киевский режим" при поддержке "великого и ужасного" Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение "тоталитарной" России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы», — цитирует Нарышкина пресс-служба СБР.
По его словам, эти действия направлены на распространение самых невероятных фейков, дегуманизирующих и расчеловечивающих политическое и военное руководство РФ в глазах народа. Нарышкин также провел параллели между действиями американской стороны с деятельностью министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха. «Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде», — заключил глава СБР.
Нарышкин ранее заявил, что власти Польши и США разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По его словам, на первом этапе «воссоединения» польские войска должны войти в западные области Украины якобы для защиты от «российской агрессии».