Нарышкин: Госдеп пытается дискредитировать спецоперацию в российском обществе

По его словам, эти действия направлены на распространение самых невероятных фейков, дегума­низирующих и расчеловечивающих политическое и военное руководство РФ в глазах народа. Нарышкин также провел параллели между действиями американской стороны с деятельностью министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха. «Госдепартаменту хоте­лось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотри­те, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погиб­нуть в воде», — заключил глава СБР.