Правительство внесло в Госдуму законопроект о доступе ФСБ к данным агрегаторов такси

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас большинство таксопарков в регионах сократили свои диспетчерские и работают в партнерстве с «Яндекс.Такси», Gett, Uber, «Максим» и «Ситимобил», но законодательством не урегулирована деятельность агрегаторов. Поправками устанавливается ответственность служб заказа за реальный ущерб, причиненный пассажиру или его имуществу, – в документе уточняется, что агрегаторы будут нести солидарную ответственность с перевозчиком. С учетом роста числа «водителей на подработке» правительство хочет разрешить работать в такси самозанятым, а не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.