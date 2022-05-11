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Общество

Правительство внесло в Госдуму законопроект о доступе ФСБ к данным агрегаторов такси

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий поправки в закон о регулировании деятельности такси, следует из документов, размещенных на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Поправки урегулируют ответственность агрегаторов такси перед пассажирами, позволят создать реестры такси на региональном и федеральном уровнях, а также потребуют от служб заказа передавать данные в ФСБ.

Так, ч. 10 ст. 14 законопроекта предусматривает, что агрегаторы будут обязаны передавать ФСБ автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и базам данных в порядке, который установит правительство России.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас большинство таксопарков в регионах сократили свои диспетчерские и работают в партнерстве с «Яндекс.Такси», Gett, Uber, «Максим» и «Ситимобил», но законодательством не урегулирована деятельность агрегаторов. Поправками устанавливается ответственность служб заказа за реальный ущерб, причиненный пассажиру или его имуществу, – в документе уточняется, что агрегаторы будут нести солидарную ответственность с перевозчиком. С учетом роста числа «водителей на подработке» правительство хочет разрешить работать в такси самозанятым, а не только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Также проект закона предлагает создать два реестра такси – федеральный и региональный. В региональный будут вноситься сведения о перевозчиках и транспортных средствах, которые они вправе использовать. Законопроект предусматривает, что на местах к перевозчику могут быть установлены требования о передаче органу исполнительной власти субъекта в региональную или муниципальную информационную систему сведений о перевозках пассажиров и багажа. Помимо этого в каждом такси должно быть устройство контроля за усталостью водителя и таксометр.

Одна из статей законопроекта предусматривает создание федерального реестра. «Такая система позволит, с одной стороны, избежать для субъектов дополнительных расходов на создание своих отдельных реестров, с другой стороны – обеспечит единообразие, машиночитаемость информации в реестрах и позволит Минтрансу России владеть оперативной информацией о состоянии отрасли таксомоторных перевозок в России», – говорится в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных