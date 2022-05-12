Российские атомные подлодки провели учения в Баренцевом море

Атомная подлодка четвертого поколения «Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшие в мире атомные подлодки «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. 7 мая 2021 г. подлодку приняли в состав ВМФ, а в декабре ее передали флоту.