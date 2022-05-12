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Российские атомные подлодки провели учения в Баренцевом море

Ведомости

Российские атомные подводные лодки «Вепрь» и «Казань» провели учение с условной торпедной стрельбой в Баренцевом море, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.

В пресс-службе рассказали, что учения прошли в полигонах флота в дуэльном варианте на глубине до 100 м. Команды подлодок отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение «противника». После учений экипажи «Вепря» и «Казани» продолжили выполнять плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

Подлодка проекта 971 «Вепрь» была разработана в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». «Вепря» построили на «Севмаше» и передали ВМФ в 1995 г. После модернизации подлодки этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

Атомная подлодка четвертого поколения «Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшие в мире атомные подлодки «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. 7 мая 2021 г. подлодку приняли в состав ВМФ, а в декабре ее передали флоту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных