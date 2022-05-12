Российские атомные подлодки провели учения в Баренцевом море
Российские атомные подводные лодки «Вепрь» и «Казань» провели учение с условной торпедной стрельбой в Баренцевом море, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота России.
В пресс-службе рассказали, что учения прошли в полигонах флота в дуэльном варианте на глубине до 100 м. Команды подлодок отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение «противника». После учений экипажи «Вепря» и «Казани» продолжили выполнять плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море.
Подлодка проекта 971 «Вепрь» была разработана в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». «Вепря» построили на «Севмаше» и передали ВМФ в 1995 г. После модернизации подлодки этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».
Атомная подлодка четвертого поколения «Казань» была построена корабелами «Севмаша», создавшими первую в России атомную подлодку «Ленинский комсомол», а также крупнейшие в мире атомные подлодки «Акула» и свыше 200 других подлодок и боевых надводных кораблей, заявили в Минобороны. 7 мая 2021 г. подлодку приняли в состав ВМФ, а в декабре ее передали флоту.