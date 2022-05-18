МИД Франции заявил о нежелании ЕС и НАТО воевать с Россией

Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к России территорий. 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ни одна из сторон не хочет прямого столкновения, и такие заявления делались не только Россией и НАТО, но и на высшем уровне в Вашингтоне президентом США Джо Байденом.