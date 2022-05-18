МИД Франции заявил о нежелании ЕС и НАТО воевать с Россией
Евросоюз и НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать, заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, сообщает ТАСС.
По словам Лежандр, ситуацию якобы обостряет сама Россия. «Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. С нашей стороны нет никакой эскалации», – отметила представитель МИДа Франции.
При этом Франция, как и многие другие страны ЕС и НАТО, после начала спецоперации начала поставлять Украине вооружения и боеприпасы. 22 апреля президент страны Эммануэль Макрон заявил, что французская сторона начнет поставки тяжелых вооружений на Украину, в том числе 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Milan.
Во время выступления на параде Победы президент Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине – это упреждающий отпор агрессии, и для России это решение было вынужденным. Он напомнил, что в декабре 2021 г. Россия предлагала западу заключить договор о гарантиях безопасности, но страны НАТО «не захотели нас услышать».
Он упомянул, что в Киеве говорили о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к России территорий. 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ни одна из сторон не хочет прямого столкновения, и такие заявления делались не только Россией и НАТО, но и на высшем уровне в Вашингтоне президентом США Джо Байденом.