Франция впервые отправит Украине тяжелые вооружения
Франция передаст Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Milan, завил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью изданию Ouest-France. Это первая с начала боевых действий поставка Парижем тяжелых вооружений Киеву.
«Мы поставляем соответствующее оборудование, от ПТРК Milan до САУ CAESAR», — сказал Макрон, говоря о координации между европейцами в поставках оружия Украине. Число САУ, а также будут ли они передаваться из состава частей французской армии, Макрон не уточнил. Газете Figaro минобрроны Франции не стало комментировать слова президента.
Говоря о поставках танков, он подчеркнул, что Франция уважает позицию Германии, которая отказывается дать Киеву такое наступательное вооружение.
«Красная черта заключается в том, чтобы не ввязаться непосредственно в конфликт. У нас такая стратегия с канцлером Олафом Шольцем: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не оказаться [вместе с Украиной] стороной конфликта», — сказал Макрон, не уточнив, может ли Париж поставить Киеву танки.
Анонсированная Макроном к поставке колесная 155-мм САУ CESAR (Camion équipé d’un système d’artillerie) на шасси трехосного автомобиля Unimog U2450L производится с 2002 г. Она состоит на вооружении армий Франции, Таиланда и Саудовской Аравии. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы — до 46 км.
«Красная черта заключается в том, чтобы не ввязаться непосредственно в конфликт. У нас такая стратегия с канцлером Олафом Шольцем: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не оказаться [вместе с Украиной] стороной конфликта», — сказал Макрон, не уточнив, может ли Париж поставить Киеву танки.
Анонсированная Макроном к поставке колесная 155-мм САУ CESAR (Camion équipé d’un système d’artillerie) на шасси трехосного автомобиля Unimog U2450L производится с 2002 г. Она состоит на вооружении армий Франции, Таиланда и Саудовской Аравии. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы — до 46 км.
Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. С тех пор она отправила Киеву военной помощи на 100 млн евро. Всего на середину апреля общий оборонный фонд Евросоюза для военной помощи Украине оценивался в 1,5 млрд евро.
Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, что в пакет военной помощи войдут тактические беспилотники Phoenix Ghost, специально разработаны под украинские требования.