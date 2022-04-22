Франция впервые отправит Украине тяжелые вооружения

Говоря о поставках танков, он подчеркнул, что Франция уважает позицию Германии, которая отказывается дать Киеву такое наступательное вооружение.



«Красная черта заключается в том, чтобы не ввязаться непосредственно в конфликт. У нас такая стратегия с канцлером Олафом Шольцем: мы должны максимально помогать украинцам, но мы должны быть осторожны, чтобы никогда не оказаться [вместе с Украиной] стороной конфликта», — сказал Макрон, не уточнив, может ли Париж поставить Киеву танки.



Анонсированная Макроном к поставке колесная 155-мм САУ CESAR (Camion équipé d’un système d’artillerie) на шасси трехосного автомобиля Unimog U2450L производится с 2002 г. Она состоит на вооружении армий Франции, Таиланда и Саудовской Аравии. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстр./мин, максимальная дальность стрельбы — до 46 км.