Варниг, ветеран «Штази» (спецслужба ГДР), с 2005 г. начал активность в российских компаниях энергетического сектора. В марте 2006 г. он был утвержден на посту управляющего директора совместной фирмы «Газпрома» и Шрёдера North European Gas Pipeline Company (NEGPC), она же Nord Stream AG («Северный поток»). В сентябре 2011 г. он был избран в состав совета директоров компании »Роснефть». С 23 февраля Варниг уже находится как управляющий директор Nord Stream AG под санкциями США, введенными после признания Россией независимости Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР).