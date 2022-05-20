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Шрёдер и Варниг заявили о невозможности продлить полномочия в «Роснефти»

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Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (1998-2005 гг.), занимающий пост председателя совета директоров «Роснефти», заявил о невозможности продления своих полномочий в компании. Аналогичное заявление сделал его заместитель Матиас Варниг, также управляющий директор компании Nord Stream 2 AG (оператор приостановленного к сертификации из-за спецоперации России на Украине газопровода «Северный поток - 2»). Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

«ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании. Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку», — говорится в сообщении.

Накануне европарламент принял резолюцию с призывом к Шрёдеру и входящей в совет директоров российской компании экс-главе МИД Австрии Карин Кнайсль покинуть свои посты, допустив в противном случае внесение их в санкционные списки ЕС. До этого премьер-министр ФРГ Олаф Шольц призывал Шрёдера, соратника по Социал-демократической партии Германии, покинуть пост в «Роснефти», отметив, что считает нахождение экс-канцлера там на фоне идущей спецоперации России на Украине «неправильным».

Шрёдер занимал пост канцлера Германии с октября 1998 г. по ноябрь 2005 г. С 2017 г. экс-канцлер возглавляет совет директоров «Роснефти», а также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток — 2». В июне 2021 г. Шрёдера переизбрали, тогда же в состав совета директоров ввели бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль. 15 февраля 2022 г. Шрёдера также выдвинули в совет директоров «Газпрома» вместо зятя первого президента Казахстана Тимура Кулибаева.

Варниг, ветеран «Штази» (спецслужба ГДР), с 2005 г. начал активность в российских компаниях энергетического сектора. В марте 2006 г. он был утвержден на посту управляющего директора совместной фирмы «Газпрома» и Шрёдера North European Gas Pipeline Company (NEGPC), она же Nord Stream AG («Северный поток»). В сентябре 2011 г. он был избран в состав совета директоров компании »Роснефть». С 23 февраля Варниг уже находится как управляющий директор Nord Stream AG под санкциями США, введенными после признания Россией независимости Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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