Зеленский заявил о намерении обменять сдавшихся на «Азовстали» военных

«Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали". Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», – сказал президент.