Зеленский заявил о намерении обменять сдавшихся на «Азовстали» военных
Эвакуированные с завода «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные должны быть освобождены по процедуре обмена, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава государства Владимир Зеленский.
«Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали". Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, Российская Федерация, когда обещали, что они будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», – сказал президент.
Зеленский также рассказал, что просил лидеров других государств предоставить оружие для деблокады Мариуполя, однако “в результате пришлось полагаться на дипломатию”.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов» (официально является полком в составе нацгвардии Украины, символика подразделения признана экстремистской в России и запрещена).
По данным Минобороны, вчера в плен сдалась последняя группа в количестве 531 человека, а всего с 16 мая сдались в плен 2439 человек.
Сдача украинских военных на «Азовстали» началась после того, как 16 мая Минобороны России заявило, что военные двух стран достигли договоренности о вывозе раненых из числа ВСУ и других подразделений. В российском ведомстве заверили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему первые раненые украинские военнослужащие доставлялись в медицинское учреждение в Новоазовске (32 км на восток от Мариуполя, территория ДНР).
Поздно вечером 16 мая заместитель командира «Азова» Святослав Паламар заявил, что «в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа».