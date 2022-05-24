Песков заявил о необходимости «подумать над формулировками» по референдуму в Южной Осетии

«То есть, юридически это такой некий казус, потому что если объединение — значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть юридически подумать над формулировками», — сказал Песков. Он также заверил, что «никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется».