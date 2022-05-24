Песков заявил о необходимости «подумать над формулировками» по референдуму в Южной Осетии
В референдуме об объединении Южной Осетии и России нужно «подумать над формулировками» и юридически доработать вопрос. С российской стороны по организации референдума ничего не предпринимается, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То есть, юридически это такой некий казус, потому что если объединение — значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть юридически подумать над формулировками», — сказал Песков. Он также заверил, что «никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется».
13 мая действующий президент республики Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому референдум о присоединении Южной Осетии к России пройдет 17 июля 2022 г.
Перед гражданами Южной Осетии будет поставлен вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Решение о проведении референдума принималось, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией», говорится в документе.
Референдум о присоединении Южной Осетии должен был состояться в 2017 г., но был отложен на неопределенный срок. 30 марта Бибилов заявил, что местные власти предпримут юридические шаги для вступления страны в состав России.
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 31 марта отметил, что «разговоры о проведении какого-либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована».
10 апреля в Южной Осетии прошли президентские выборы. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, и во второй тур прошли Бибилов и лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Во втором туре по итогам подсчета 97% бюллетеней лидировал Гаглоев – за него проголосовали 54,2% избирателей.