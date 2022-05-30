Конкурс на праймериз «Единой России» составил 6,5 человек на место
«Единая Россия» завершила внутрипартийное голосование на праймериз и приступила к подведению итогов, сообщил представитель пресс-службы партии. Средний конкурс на роль кандидата в депутаты на предварительном голосовании в 2022 г. составил 6,6 человек на место.
Праймериз в этом году проходили с 23 по 29 мая в электронном виде
Единый день голосования в 2022 г. пройдет 11 сентября. Депутаты заксобраний избираются в этом году в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях, а также в гордумы 11 административных центрах (Горно-Алтайск, Черкесск, Барнаул, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Киров, Курск, Омск, Псков, Тверь, Ярославль).
Наибольший конкурс для отбора кандидатов на выборы в заксобрание Сахалинской области – 16,1 человека на место, а для отбора в гордуму – в Пскове (7,3 человека на место).
Также партия отчиталась о рекордном количестве участников процедуры. В 2022 г. на предварительное голосование зарегистрировали почти 2,2 млн человек (в 2020 г. – 1,1 млн). Наиболее активно голосовали жители Северной Осетии – 12,8% от числа избирателей в регионе, Краснодарского края – 12,5% и Тувы — 10,6%, сообщил представитель пресс-службы.