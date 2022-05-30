Конкурс на праймериз «Единой России» составил 6,5 человек на место

Также партия отчиталась о рекордном количестве участников процедуры. В 2022 г. на предварительное голосование зарегистрировали почти 2,2 млн человек (в 2020 г. – 1,1 млн). Наиболее активно голосовали жители Северной Осетии – 12,8% от числа избирателей в регионе, Краснодарского края – 12,5% и Тувы — 10,6%, сообщил представитель пресс-службы.