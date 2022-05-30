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Конкурс на праймериз «Единой России» составил 6,5 человек на место

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«Единая Россия» завершила внутрипартийное голосование на праймериз и приступила к подведению итогов, сообщил представитель пресс-службы партии. Средний конкурс на роль кандидата в депутаты на предварительном голосовании в 2022 г. составил 6,6 человек на место.

Праймериз в этом году проходили с 23 по 29 мая в электронном виде

Единый день голосования в 2022 г. пройдет 11 сентября. Депутаты заксобраний избираются в этом году в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях, а также в гордумы 11 административных центрах (Горно-Алтайск, Черкесск, Барнаул, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Киров, Курск, Омск, Псков, Тверь, Ярославль).

Наибольший конкурс для отбора кандидатов на выборы в заксобрание Сахалинской области – 16,1 человека на место, а для отбора в гордуму – в Пскове (7,3 человека на место).

Также партия отчиталась о рекордном количестве участников процедуры. В 2022 г. на предварительное голосование зарегистрировали почти 2,2 млн человек (в 2020 г. –  1,1 млн). Наиболее активно голосовали жители Северной Осетии – 12,8% от числа избирателей в регионе, Краснодарского края – 12,5% и Тувы — 10,6%, сообщил представитель пресс-службы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных