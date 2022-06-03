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Песков прокомментировал внесение его супруги и детей в санкционный список ЕС

Ведомости

Европа утрачивает самостоятельность и следует тренду, который задают США, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о введенных санкциях в отношении его семьи.

«К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Оспаривать решение ЕС бесполезно, потому что там нет справедливого суда, добавил он.

Ранее сегодня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, в том числе под персональные санкции попали дети Пескова — дочь Елизавета и сын Николай, а также его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

В начале марта Песков попал под блокирующие санкции США, затем Великобритания внесла в санкционный список Пескова и его жену. В конце марта супруги вместе с детьми попали под санкции Канады.

Ранее по теме: Основатель «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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