Песков прокомментировал внесение его супруги и детей в санкционный список ЕС
Европа утрачивает самостоятельность и следует тренду, который задают США, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о введенных санкциях в отношении его семьи.
«К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Оспаривать решение ЕС бесполезно, потому что там нет справедливого суда, добавил он.
Ранее сегодня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, в том числе под персональные санкции попали дети Пескова — дочь Елизавета и сын Николай, а также его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
В начале марта Песков попал под блокирующие санкции США, затем Великобритания внесла в санкционный список Пескова и его жену. В конце марта супруги вместе с детьми попали под санкции Канады.