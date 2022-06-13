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Макрон заявил о переходе Франции к военной экономике

Ведомости

Во Франции наступил период военной экономики, заявил глава государства Эммануэль Макрон на открытии выставки сухопутных вооружений Eurosatory.

Макрон указал на необходимость пересмотра закона о военном программировании (LPM) 2019-2025 гг., передает BFMTV. Он подчеркнул, что страна больше не может жить с «программированием расходов годичной давности».

«Я попросил министра [обороны Франции] и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — сказал президент Франции, отметив, что страна вошла в период военной экономики.

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По его словам, рост угроз на фоне ситуации на Украине ставит «дополнительное требование действовать быстрее, сильнее и по минимальной цене». Украинские солдаты требуют качественного вооружения и «имеют право получить ответ и от нас», заявил Макрон.

Глава государства также призвал укреплять европейскую оборонную промышленность в свете возросших военных потребностей, пишет BFMTV. «Давайте не будем возвращаться к повторению ошибок прошлого, тратить много на закупки в других местах — не лучшая идея», — сказал он.

В 2017 г. Франция увеличила количество кредитов в оборонной сфере, пишет издание. Бюджет Минобороны вырастет в 2022 г. до 40,9 млрд евро в соответствии с LPM на 2019-2025 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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