Макрон заявил о переходе Франции к военной экономике

Глава государства также призвал укреплять европейскую оборонную промышленность в свете возросших военных потребностей, пишет BFMTV. «Давайте не будем возвращаться к повторению ошибок прошлого, тратить много на закупки в других местах — не лучшая идея», — сказал он.