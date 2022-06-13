Макрон заявил о переходе Франции к военной экономике
Во Франции наступил период военной экономики, заявил глава государства Эммануэль Макрон на открытии выставки сухопутных вооружений Eurosatory.
Макрон указал на необходимость пересмотра закона о военном программировании (LPM) 2019-2025 гг., передает BFMTV. Он подчеркнул, что страна больше не может жить с «программированием расходов годичной давности».
«Я попросил министра [обороны Франции] и начальника штаба вооруженных сил провести в ближайшие недели переоценку закона о военном программировании с учетом геополитического контекста», — сказал президент Франции, отметив, что страна вошла в период военной экономики.
По его словам, рост угроз на фоне ситуации на Украине ставит «дополнительное требование действовать быстрее, сильнее и по минимальной цене». Украинские солдаты требуют качественного вооружения и «имеют право получить ответ и от нас», заявил Макрон.
Глава государства также призвал укреплять европейскую оборонную промышленность в свете возросших военных потребностей, пишет BFMTV. «Давайте не будем возвращаться к повторению ошибок прошлого, тратить много на закупки в других местах — не лучшая идея», — сказал он.
В 2017 г. Франция увеличила количество кредитов в оборонной сфере, пишет издание. Бюджет Минобороны вырастет в 2022 г. до 40,9 млрд евро в соответствии с LPM на 2019-2025 гг.