Итальянский министр заявил о переходе Европы на «экономику войны»
Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Европа перешла на «экономику войны». Об этом сообщает агентство ANSA.
«В этой военной экономике некоторые страны будут гораздо больше затронуты из-за решений других в области энергетики», — заявил он.
Министр отметил, что Еврокомиссия обсуждает второй план Recovery (по восстановлению экономики европейских стран по примеру того, который был принят после пандемии).
Чинголани ранее говорил, что Италия сможет преодолеть зависимость от поставок российского газа к 2024 г., передает ТАСС. Однако министр признал, что зимой страна столкнется с проблемами без российского топлива, на который приходится 40% всего импорта.
Совокупный объем военных бюджетов всех стран мира достиг в 2021 г. рекорда – $2,113 трлн (рост с учетом инфляции на 0,7% к 2020 г.), следует из отчета, опубликованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). Оборонные расходы растут во всем мире уже седьмой год подряд. В пятерку обладателей крупнейших военных бюджетов в 2021 г. вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на долю которых пришлось 62% расходов, больше половины из которых – американские.