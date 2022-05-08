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Итальянский министр заявил о переходе Европы на «экономику войны»

Ведомости

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Европа перешла на «экономику войны». Об этом сообщает агентство ANSA. 

«В этой военной экономике некоторые страны будут гораздо больше затронуты из-за решений других в области энергетики», — заявил он. 

Министр отметил, что Еврокомиссия обсуждает второй план Recovery (по восстановлению экономики европейских стран по примеру того, который был принят после пандемии).

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Чинголани ранее говорил, что Италия сможет преодолеть зависимость от поставок российского газа к 2024 г., передает ТАСС. Однако министр признал, что зимой страна столкнется с проблемами без российского топлива, на который приходится 40% всего импорта.

Совокупный объем военных бюджетов всех стран мира достиг в 2021 г. рекорда – $2,113 трлн (рост с учетом инфляции на 0,7% к 2020 г.), следует из отчета, опубликованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). Оборонные расходы растут во всем мире уже седьмой год подряд. В пятерку обладателей крупнейших военных бюджетов в 2021 г. вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на долю которых пришлось 62% расходов, больше половины из которых – ­американские.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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