Газета
Политика

Welt узнала о полетах российских бизнесменов над ЕС в обход санкций

Ведомости

Около 30 раз российские частные самолеты и вертолеты пролетели через воздушное пространство ЕС после введения санкций в отношении России, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию полетов. Издание отметило, что такая мера должна была затронуть российских бизнесменов, приближенных к президенту Владимиру Путину, однако санкции выполняются «лишь условно».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о закрытии неба над Европой для всех российских самолетов 27 февраля.

В середине марта Великобритания арестовала самолет Cessna, который якобы принадлежит российскому бизнесмену Евгению Швиндлеру. До ареста самолет 8 раз беспрепятственно летал через воздушное пространство ЕС, в том числе несколько раз над Германией. Последний полет 18 марта прошел по маршруту Гамбург – Лондон, однако в аэропорту вылета самолет никто не задержал.

28 февраля из аэропорта Мюнхена вылетел самолет, который якобы принадлежит Алишеру Усманову, а второй его самолет совершил рейс Флоренция – Ташкент, пишет Welt.

Представитель ЕС заявил, что введение санкций в отношении частных самолетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих иностранным компаниям, сложнее из-за непрозрачных отношений собственности. Однако, по его словам, и эти самолеты постепенно будут арестованы, если будут получены доказательства их принадлежности российским бизнесменам. Для сокрытия настоящего владельца часто используют маскировочные компании и регистрацию в оффшорах.

Ранее по теме: МИД подтвердил запрет нескольких стран на пролет самолета Лаврова в Сербию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных