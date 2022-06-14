Welt узнала о полетах российских бизнесменов над ЕС в обход санкций

Представитель ЕС заявил, что введение санкций в отношении частных самолетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих иностранным компаниям, сложнее из-за непрозрачных отношений собственности. Однако, по его словам, и эти самолеты постепенно будут арестованы, если будут получены доказательства их принадлежности российским бизнесменам. Для сокрытия настоящего владельца часто используют маскировочные компании и регистрацию в оффшорах.