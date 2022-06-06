МИД подтвердил запрет нескольких стран на пролет самолета Лаврова в Сербию

«Час назад страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — сообщила Захарова. Инициатором прерывания контактов является Запад, а не Россия, подчеркнула она.