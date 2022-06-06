МИД подтвердил запрет нескольких стран на пролет самолета Лаврова в Сербию
Страны, окружающие Сербию, закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергей Лаврова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ток-шоу «Не арена» на итальянском телеканале La7.
«Час назад страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — сообщила Захарова. Инициатором прерывания контактов является Запад, а не Россия, подчеркнула она.
Накануне сербская газета «Вечерне новости» рассказала, что Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отметила в эфире TV Pink, что президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД России в Белград.
3 июня Захарова рассказала, что Лавров посетит Сербию 6-7 июня и проведет встречи с президентом и министром иностранных дел страны. Стороны должны были обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Балканском регионе и актуальные международные проблемы.