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МИД подтвердил запрет нескольких стран на пролет самолета Лаврова в Сербию

Ведомости

Страны, окружающие Сербию, закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергей Лаврова, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ток-шоу «Не арена» на итальянском телеканале La7.

«Час назад страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — сообщила Захарова. Инициатором прерывания контактов является Запад, а не Россия, подчеркнула она.

Накануне сербская газета «Вечерне новости» рассказала, что Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич отметила в эфире TV Pink, что президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой визита главы МИД России в Белград.

3 июня Захарова рассказала, что Лавров посетит Сербию 6-7 июня и проведет встречи с президентом и министром иностранных дел страны. Стороны должны были обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Балканском регионе и актуальные международные проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных