В Сербии узнали о закрытии тремя странами неба для самолета Лаврова
Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который запланировал визит в Белград, передает сербская газета «Вечерне новости».
Намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в столицу Сербии «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда», пишет газета со ссылкой на источник. Пресс-служба президента Александра Вучича сообщила, что в понедельник с ним встретится посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Президент Сербии вынужден лично заниматься логистикой визита Лаврова в республику, заявила также в эфире TV Pink премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 6-7 июня Лавров посетит Сербию, где у него запланированы встреча с Вучичем и переговоры с главой МИДа республики.
«Предполагается углубленно обсудить вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам», — сообщала Захарова. Затем глава российского ведомства должен отправиться в Турцию.