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В Сербии узнали о закрытии тремя странами неба для самолета Лаврова

Ведомости

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который запланировал визит в Белград, передает сербская газета «Вечерне новости».

Намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в столицу Сербии «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда», пишет газета со ссылкой на источник. Пресс-служба президента Александра Вучича сообщила, что в понедельник с ним встретится посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Президент Сербии вынужден лично заниматься логистикой визита Лаврова в республику, заявила также в эфире TV Pink премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что 6-7 июня Лавров посетит Сербию, где у него запланированы встреча с Вучичем и переговоры с главой МИДа республики.

«Предполагается углубленно обсудить вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам», — сообщала Захарова. Затем глава российского ведомства должен отправиться в Турцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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