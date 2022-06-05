В Сербии узнали о закрытии тремя странами неба для самолета Лаврова

«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).