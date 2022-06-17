Welt: Шольц, Драги и Макрон подталкивали Зеленского к переговорам с Путиным

Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев утром 16 июня, чтобы встретиться с Зеленским. К ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис. На пресс-конференции после переговоров лидеры стран заявили, что поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Такой статус будет сопровождаться дорожной картой, которая будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии, отметил Макрон.