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Welt: Шольц, Драги и Макрон подталкивали Зеленского к переговорам с Путиным

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Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев «за закрытыми дверями» пытались подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Die Welt.

«Лидеры, вероятно, за закрытыми дверями подтолкнули Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, понесенный их странами из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать. Экономический рост резко затормозился, инфляция достигла рекордного уровня», — сообщило издание.

Также лидеры трех стран приехали в Киев с личной повесткой. Макрон хотел прояснить свою позицию по конфликту. Макрон беспокоился об экономических последствиях кризиса, итальянский премьер своим участием во встрече стремился продемонстрировать статус Рима как одного из главных действующих лиц Евросоюза, говорится в статье. Для Драги тоже важно, чтобы военные действия закончились как можно скорее из-за рисков стабильности страны.

Шольц, Драги и Макрон прибыли в Киев утром 16 июня, чтобы встретиться с Зеленским. К ним присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис. На пресс-конференции после переговоров лидеры стран заявили, что поддерживают немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Такой статус будет сопровождаться дорожной картой, которая будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии, отметил Макрон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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