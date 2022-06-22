Минобороны сообщило об ударе по заводу «Океан» в Николаеве

Завод «Океан» был запущен в 1951 г. Основные виды деятельности: судостроение и судоремонт. Завод имеет две технологические линии для строительства средне- и крупнотоннажных судов. В 2013 г. началась процедура банкротства завода, а спустя пять лет его выкупил инвестор из Николаева. С 2019 г. завод начал получать госзаказы на судоремонт и изготовление металлоконструкций.