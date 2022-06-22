Минобороны сообщило об ударе по заводу «Океан» в Николаеве
Подразделения российских военных нанесли удар по судостроительному заводу «Океан» в городе Николаев, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В результате удара погибло до 500 украинских военных.
«21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — заявил Конашенков. По его словам, в городе также уничтожен топливный терминал, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.
Завод «Океан» был запущен в 1951 г. Основные виды деятельности: судостроение и судоремонт. Завод имеет две технологические линии для строительства средне- и крупнотоннажных судов. В 2013 г. началась процедура банкротства завода, а спустя пять лет его выкупил инвестор из Николаева. С 2019 г. завод начал получать госзаказы на судоремонт и изготовление металлоконструкций.
В конце мая оборонное ведомство сообщало, что российская артиллерия уничтожила более 15 танков и боевых машин ВСУ, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории завода.