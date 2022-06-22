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Минобороны сообщило об ударе по заводу «Океан» в Николаеве

Ведомости

Подразделения российских военных нанесли удар по судостроительному заводу «Океан» в городе Николаев, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В результате удара погибло до 500 украинских военных.

«21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», — заявил Конашенков. По его словам, в городе также уничтожен топливный терминал, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

Завод «Океан» был запущен в 1951 г. Основные виды деятельности: судостроение и судоремонт. Завод имеет две технологические линии для строительства средне- и крупнотоннажных судов. В 2013 г. началась процедура банкротства завода, а спустя пять лет его выкупил инвестор из Николаева. С 2019 г. завод начал получать госзаказы на судоремонт и изготовление металлоконструкций.

В конце мая оборонное ведомство сообщало, что российская артиллерия уничтожила более 15 танков и боевых машин ВСУ, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории завода.

Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ на заводе «Океан» в Николаеве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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