США не разрешили прилет спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений

После начала спецоперации на Украине западные страны выслали часть российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял зеркальные меры и выслал дипломатов недружественных стран из Москвы. Также послы России в США и Польше сообщили о блокировке счетов дипмиссий в этих странах. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что российские власти в ответ заблокировали счета польского посольства в Москве. Страны Прибалтики закрыли свои генконсульства в России, а Россия закрыла свои представительства в этих странах.