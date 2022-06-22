США не разрешили прилет спецрейса для вывоза сотрудников российских загранучреждений
США не выдали разрешение на прилет специального рейса госавиации России, который должен был отвезти на родину сотрудников загранучреждений, следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
«В администрации президента Джо Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что, по сути, речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — отметила Захарова.
По ее словам, действия американской стороны не останутся без ответа. «В случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — заключила она.
В конце апреля внешнеполитическое ведомство сообщило, что Хорватия отказала России в гуманитарном рейсе для эвакуации группы сотрудников российского посольства. Захарова тогда подчеркнула, что Загреб продолжает развивать антироссийскую линию, разрушая сложившиеся двусторонние отношения между странами. «Негуманное, издевательское отношение к нашим согражданам не останется без достойного ответа», — добавила она.
После начала спецоперации на Украине западные страны выслали часть российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял зеркальные меры и выслал дипломатов недружественных стран из Москвы. Также послы России в США и Польше сообщили о блокировке счетов дипмиссий в этих странах. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что российские власти в ответ заблокировали счета польского посольства в Москве. Страны Прибалтики закрыли свои генконсульства в России, а Россия закрыла свои представительства в этих странах.