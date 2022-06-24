Захарова назвала ложью заявление об использовании Россией «голода в качестве оружия»

По ее словам, с текущего года Германия удвоила импорт сельскохозяйственных товаров, выкупая излишки с мирового рынка продовольствия. «Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы», — написала Захарова.