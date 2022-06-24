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Захарова назвала ложью заявление об использовании Россией «голода в качестве оружия»

Ведомости

Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия использует «голод в качестве оружия» — это «безграмотная и циничная ложь», написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 

По ее словам, с текущего года Германия удвоила импорт сельскохозяйственных товаров, выкупая излишки с мирового рынка продовольствия. «Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы», — написала Захарова. 

Ранее сегодня Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — подчеркнула она на брифинге в Берлине. По словам дипломата, Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», «блокирует порты» на Черном море.

Ранее по теме: Путин заявил о возможности России поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также осудил заявление Бербок, напомнив о блокаде Ленинграда. «Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 000 человек», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. С аналогичным заявлением выступал президент страны Владимир Путин.

Ранее по теме: Медведев ответил на заявление Бербок об использовании голода в качестве оружия

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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