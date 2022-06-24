Захарова назвала ложью заявление об использовании Россией «голода в качестве оружия»
Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия использует «голод в качестве оружия» — это «безграмотная и циничная ложь», написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, с текущего года Германия удвоила импорт сельскохозяйственных товаров, выкупая излишки с мирового рынка продовольствия. «Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро. Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы», — написала Захарова.
Ранее сегодня Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия». «Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — подчеркнула она на брифинге в Берлине. По словам дипломата, Россия «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», «блокирует порты» на Черном море.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также осудил заявление Бербок, напомнив о блокаде Ленинграда. «Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 000 человек», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нынешняя ситуация с продовольственной безопасностью в мире, поставками зерна и удобрений – результат ошибок западных стран. По его словам, «абсолютно неправильно» говорить, что это может быть «ответом» России. С аналогичным заявлением выступал президент страны Владимир Путин.