Пророссийские власти Херсонской области сообщили о подготовке к референдуму

18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства. В середине мая страны «Большой семерки» (G7) заявили, что не признают изменения границ на Украине и будут продолжать оказывать военную помощь государству «до тех пор, пока это будет необходимо». Также о присоединении регионов к России заявлял секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что жители Херсонской области сами должны решить судьбу своего региона.