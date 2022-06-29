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Пророссийские власти Херсонской области сообщили о подготовке к референдуму

Ведомости

Власти Херсонской области начали подготовку к референдуму о присоединении к России, область станет полноценным субъектом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство, в котором не просто уживаются многонациональные народы — в котором живут одни, единые, целые, как одна семья, народы России», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее российские военные установили контроль над Херсонской и Запорожской областями Украины. Затем в мае пророссийские власти двух регионов заявили о планах провести референдумы и войти в состав России. В регионах начали выдавать российские паспорта, ввели бивалютную зону (расплачиваться можно в рублях и гривнах), а также начали работать российские мобильные операторы.

18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства. В середине мая страны «Большой семерки» (G7) заявили, что не признают изменения границ на Украине и будут продолжать оказывать военную помощь государству «до тех пор, пока это будет необходимо». Также о присоединении регионов к России заявлял секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что жители Херсонской области сами должны решить судьбу своего региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных