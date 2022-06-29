Пророссийские власти Херсонской области сообщили о подготовке к референдуму
Власти Херсонской области начали подготовку к референдуму о присоединении к России, область станет полноценным субъектом РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство, в котором не просто уживаются многонациональные народы — в котором живут одни, единые, целые, как одна семья, народы России», — подчеркнул Стремоусов.
Ранее российские военные установили контроль над Херсонской и Запорожской областями Украины. Затем в мае пророссийские власти двух регионов заявили о планах провести референдумы и войти в состав России. В регионах начали выдавать российские паспорта, ввели бивалютную зону (расплачиваться можно в рублях и гривнах), а также начали работать российские мобильные операторы.
18 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что видит будущее Херсонской и Запорожской областей вместе с полуостровом, в границах одного государства. В середине мая страны «Большой семерки» (G7) заявили, что не признают изменения границ на Украине и будут продолжать оказывать военную помощь государству «до тех пор, пока это будет необходимо». Также о присоединении регионов к России заявлял секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что жители Херсонской области сами должны решить судьбу своего региона.