Турция сообщила о первом случае заражения оспой обезьян
Турецкие врачи выявили первый в стране случай заражения оспой обезьян, написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции… Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте», — говорится в сообщении министра.
ВОЗ сообщает, что оспа обезьян – вирусная инфекция, которая передается человеку от животных и может распространяться среди людей. Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксировали еще в 1970 г. Оспа обезьян наиболее часто отмечается в странах Центральной и Западной Африки.
Симптомы включают лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Заболевание протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают без лечения в течение нескольких недель. Однако болезнь может иметь тяжелое течение, характеризующееся кожной инфекцией, пневмонией, спутанностью сознания, а также глазными инфекциями, которые могут привести к слепоте.
В настоящее время было зафиксировано более 5100 случаев заражения оспой обезьян в 50 странах мира. На прошлой неделе Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения не признал вспышку инфекции «чрезвычайной ситуацией международного значения», отмечается на сайте ООН. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.