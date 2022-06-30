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Турция сообщила о первом случае заражения оспой обезьян

Ведомости

Турецкие врачи выявили первый в стране случай заражения оспой обезьян, написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больной 37 лет, имеет дефицит иммунной системы. Он в изоляции… Других случаев не выявлено. Как мы знаем, это заболевание передается не воздушно-капельным путем, а при тесном физическом контакте», — говорится в сообщении министра.

ВОЗ сообщает, что оспа обезьян – вирусная инфекция, которая передается человеку от животных и может распространяться среди людей. Первый случай заражения человека оспой обезьян зафиксировали еще в 1970 г. Оспа обезьян наиболее часто отмечается в странах Центральной и Западной Африки.

Симптомы включают лихорадку, сильную головную боль, мышечные боли, боли в спине, слабость, увеличение лимфатических узлов и высыпания или поражения кожи. Заболевание протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают без лечения в течение нескольких недель. Однако болезнь может иметь тяжелое течение, характеризующееся кожной инфекцией, пневмонией, спутанностью сознания, а также глазными инфекциями, которые могут привести к слепоте.

В настоящее время было зафиксировано более 5100 случаев заражения оспой обезьян в 50 странах мира. На прошлой неделе Международный комитет по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения не признал вспышку инфекции «чрезвычайной ситуацией международного значения», отмечается на сайте ООН. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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