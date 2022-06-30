Комитет Госдумы одобрил запрет митингов у объектов инфраструктуры

В комитете было принято решение о рекомендации таких поправок к принятию в первом чтении законопроекта о совершенствовании регулирования статуса иноагента. Под запрет попадают митинги, собрания и шествия на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках. Помимо этого, публичные мероприятия могут быть запрещены на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. Также законопроект предусматривает дополнительные ограничения решением региональных властей для других мест, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями» субъекта России.