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Комитет Госдумы одобрил запрет митингов у объектов инфраструктуры

Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил введение запрета на проведение митингов на социальных объектах, объектах инфраструктуры и на территориях зданий органов публичной власти, сообщил ТАСС.

В комитете было принято решение о рекомендации таких поправок к принятию в первом чтении законопроекта о совершенствовании регулирования статуса иноагента. Под запрет попадают митинги, собрания и шествия на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках. Помимо этого, публичные мероприятия могут быть запрещены на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. Также законопроект предусматривает дополнительные ограничения решением региональных властей для других мест, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями» субъекта России.

9 июня группа депутатов и сенаторов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие поправки в разные законы («Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О политических партиях», «О системе государственной службы РФ», а также в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др.), которые будут уточнять права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона («О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»). Именно в рамках этого пакета поправок депутаты предложили ограничить проведение митингов и шествий.

Ранее по теме: В России ограничат проведение митингов у объектов инфраструктуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных