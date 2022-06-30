Комитет Госдумы одобрил запрет митингов у объектов инфраструктуры
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил введение запрета на проведение митингов на социальных объектах, объектах инфраструктуры и на территориях зданий органов публичной власти, сообщил ТАСС.
В комитете было принято решение о рекомендации таких поправок к принятию в первом чтении законопроекта о совершенствовании регулирования статуса иноагента. Под запрет попадают митинги, собрания и шествия на всех видах вокзалов и станций, а также в аэропортах, на территории образовательных, медицинских, социальных учреждений, детских и спортивных площадках. Помимо этого, публичные мероприятия могут быть запрещены на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. Также законопроект предусматривает дополнительные ограничения решением региональных властей для других мест, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями» субъекта России.
9 июня группа депутатов и сенаторов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму уточняющие поправки в разные законы («Об образовании», «О статусе военнослужащих», «О политических партиях», «О системе государственной службы РФ», а также в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др.), которые будут уточнять права иноагентов после принятия соответствующего сводного закона («О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»). Именно в рамках этого пакета поправок депутаты предложили ограничить проведение митингов и шествий.