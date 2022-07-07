Посольство Британии в Москве отказалось использовать адрес с упоминанием ЛНР
Посольство Великобритании в Москве не будет использовать новый адрес «Площадь ЛНР, владение 1», присвоенный ей столичным департаментом городского имущества. Дипломаты считают актуальным старый адрес — Смоленская набережная,10, передает «РИА Новости» со ссылкой на комментарий диппредставительства.
«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в пресс-службе. Там он значится как 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.
5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия «площади Луганской народной республики» территории у посольства Великобритании. Москвичи ранее в ходе голосования выбрали это название для территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, рядом с которой находится посольство Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% из почти 110 000 человек.
В мае по итогам голосования переименовали территорию у посольства США в Москве. Старый адрес посольства в Большом Девятинском переулке переименовали в площадь ДНР.