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Посольство Британии в Москве отказалось использовать адрес с упоминанием ЛНР

Ведомости

Посольство Великобритании в Москве не будет использовать новый адрес «Площадь ЛНР, владение 1», присвоенный ей столичным департаментом городского имущества. Дипломаты считают актуальным старый адрес — Смоленская набережная,10, передает «РИА Новости» со ссылкой на комментарий диппредставительства.

«Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в пресс-службе. Там он значится как 121099, Москва, Смоленская набережная, 10.

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия «площади Луганской народной республики» территории у посольства Великобритании. Москвичи ранее в ходе голосования выбрали это название для территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, рядом с которой находится посольство Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% из почти 110 000 человек.

В мае по итогам голосования переименовали территорию у посольства США в Москве. Старый адрес посольства в Большом Девятинском переулке переименовали в площадь ДНР.

Ранее по теме: Территорию возле британского посольства в Москве назвали «Площадью ЛНР»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных