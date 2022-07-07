Посольство Британии в Москве отказалось использовать адрес с упоминанием ЛНР

5 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия «площади Луганской народной республики» территории у посольства Великобритании. Москвичи ранее в ходе голосования выбрали это название для территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, рядом с которой находится посольство Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% из почти 110 000 человек.