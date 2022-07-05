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Общество

Территорию возле британского посольства в Москве назвали «Площадью ЛНР»

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия «площади Луганской народной республики» территории у посольства Великобритании, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской народной республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в мэрии (цитата по «РИА Новости»).

Накануне пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что москвичи в ходе голосования решили назвать «площадью ЛНР» территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, рядом с которой находится посольство Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% из почти 110 000 человек. Вторым по популярности вариантом стало «доверить решение специалистам» — он набрал 18,73% голосов.

В мае депутаты Московской городской думы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Так назвали территорию у посольства США в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных