Территорию возле британского посольства в Москве назвали «Площадью ЛНР»

Накануне пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что москвичи в ходе голосования решили назвать «площадью ЛНР» территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, рядом с которой находится посольство Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% из почти 110 000 человек. Вторым по популярности вариантом стало «доверить решение специалистам» — он набрал 18,73% голосов.