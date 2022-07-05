Территорию возле британского посольства в Москве назвали «Площадью ЛНР»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названия «площади Луганской народной республики» территории у посольства Великобритании, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.
«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской народной республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в мэрии (цитата по «РИА Новости»).
Накануне пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что москвичи в ходе голосования решили назвать «площадью ЛНР» территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, рядом с которой находится посольство Великобритании. За этот вариант проголосовали 56,85% из почти 110 000 человек. Вторым по популярности вариантом стало «доверить решение специалистам» — он набрал 18,73% голосов.
В мае депутаты Московской городской думы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Так назвали территорию у посольства США в Москве.