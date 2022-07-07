Песков: Путин не собирается уходить в отпуск летом

Пресс-секретарь также допустил перенос послания президента Федеральному собранию на осень. «Нет, они пока не сформулированы. Тут тоже с учетом, в первую очередь, мнения самого президента, тоже я не исключаю, что это как-то уйдет на осень. В общем будем смотреть», – добавил он.