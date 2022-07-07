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Песков: Путин не собирается уходить в отпуск летом

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет уходить в полноценный летний отпуск, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Президент продолжает пока работать. Таких вот прямо каникул у него нет. Да и у депутатов особых каникул не будет. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать, но пока таких планов нет», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также допустил перенос послания президента Федеральному собранию на осень. «Нет, они пока не сформулированы. Тут тоже с учетом, в первую очередь, мнения самого президента, тоже я не исключаю, что это как-то уйдет на осень. В общем будем смотреть», – добавил он.

Накануне депутаты Госдумы ушли на летние каникулы. Первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября. Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что у политиков не бывает отпусков. По его словам, профильные комитеты смогут продолжать свою работу в летние месяцы. Кроме того, депутаты будут находиться в своих избирательных округах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных