Песков: Путин не собирается уходить в отпуск летом
Президент России Владимир Путин не будет уходить в полноценный летний отпуск, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
«Президент продолжает пока работать. Таких вот прямо каникул у него нет. Да и у депутатов особых каникул не будет. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать, но пока таких планов нет», — отметил Песков.
Пресс-секретарь также допустил перенос послания президента Федеральному собранию на осень. «Нет, они пока не сформулированы. Тут тоже с учетом, в первую очередь, мнения самого президента, тоже я не исключаю, что это как-то уйдет на осень. В общем будем смотреть», – добавил он.
Накануне депутаты Госдумы ушли на летние каникулы. Первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября. Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что у политиков не бывает отпусков. По его словам, профильные комитеты смогут продолжать свою работу в летние месяцы. Кроме того, депутаты будут находиться в своих избирательных округах.
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