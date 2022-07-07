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Посол ЛНР назвал условие проведения референдума о присоединении к России

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Правительство ЛНР собирается провести референдум о присоединении к России, однако для начала необходимо создать безопасные условия в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики в РФ Родиона Мирошника.

«Провести референдум мы вполне сможем, как только перестанут стрелять и наши люди будут в безопасности. Мы обязательно создадим условия для того, чтобы люди ответили на вопрос, каким они видят свое будущее», — сказал Мирошник. 

Несмотря на то что российские войска установили контроль над всей территорией ЛНР, это не решило проблему безопасности, считает Мирошник. Он отметил, что обстрелы городов все еще продолжаются и, «имея такую пороховую бочку у себя на границе, крайне сложно требовать открытого и честного волеизъявления, понимания, что будет дальше».

Мирошник добавил, что наиболее верным решением будет провести два одновременных референдума о присоединении ЛНР и ДНР, как это было в 2014 г., когда республики провозгласили свою независимость.

Сейчас правительство ЛНР волнует вопрос не о том, когда проводить референдум и с кем, отмечает посол, а в каком виде хотят видеть республики в России. «Переходный период, статус, механизм адаптации и так далее. Вот это главное из того, на что должны отвечать законодательные органы Российской Федерации», — говорит он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал, что референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России вряд ли можно провести в нынешних условиях, потому что ВСУ продолжают наносить удары по республикам. Он уточнил, что для организации референдума, помимо стабилизации обстановки, нужно, чтобы жители региона сами приняли соответствующее решение.

Ранее по теме: Совфед рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР в случае референдумов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных