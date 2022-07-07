Посол ЛНР назвал условие проведения референдума о присоединении к России

Сейчас правительство ЛНР волнует вопрос не о том, когда проводить референдум и с кем, отмечает посол, а в каком виде хотят видеть республики в России. «Переходный период, статус, механизм адаптации и так далее. Вот это главное из того, на что должны отвечать законодательные органы Российской Федерации», — говорит он.