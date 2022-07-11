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Украинский бизнесмен Ахметов отказался от всех лицензий СМИ в пользу государства

Ведомости

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству «Медиа группу Украина», передает пресс-служба компании. 

В заявлении говорится, что такое решение было принято из-за вступления в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Нынешняя ситуация на Украине не позволила компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях в определенный законом шестимесячный срок, отмечено пресс-службой.

«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа активов, не дает возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», — отметил Ахметов.

«Медиа Группа Украина» объединяет национальный эфирный телеканал «Украина», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», развлекательный молодежный телеканал «НЛО TV»; тематические каналы «Индиго TV», телеканалы «Футбол 1/2/3»; региональные телеканалы «Донбасс» и др.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных