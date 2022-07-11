Украинский бизнесмен Ахметов отказался от всех лицензий СМИ в пользу государства

«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа активов, не дает возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», — отметил Ахметов.