Украинский бизнесмен Ахметов отказался от всех лицензий СМИ в пользу государства
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медийного бизнеса на Украине и в течение недели передаст государству «Медиа группу Украина», передает пресс-служба компании.
В заявлении говорится, что такое решение было принято из-за вступления в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)». Нынешняя ситуация на Украине не позволила компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях в определенный законом шестимесячный срок, отмечено пресс-службой.
«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа активов, не дает возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», — отметил Ахметов.
«Медиа Группа Украина» объединяет национальный эфирный телеканал «Украина», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», развлекательный молодежный телеканал «НЛО TV»; тематические каналы «Индиго TV», телеканалы «Футбол 1/2/3»; региональные телеканалы «Донбасс» и др.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности Украины, блокирующее деятельность ряда украинских телеканалов. В их числе — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения также введены против «ТВ Выбор», «Новый формат ТВ», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и других. В Кремле осудили блокировку телеканалов, США поддержали это решение.
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