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Из Херсонской области будут выдворять обвиняемых в экстремизме

Ведомости

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении ответственности за различные правонарушения, включая экстремистскую деятельность на территории региона и дискредитацию органов власти России. Соответствующий  документ опубликован в Telegram-канале ВГА. Нарушителей могут выдворить из региона.

Указ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» запрещает «любые проявления» экстремистской деятельности в Херсонской области, в том числе препятствование работе ВГА, избирательных комиссий, органов социального обеспечения и волонтерских организаций. Также документом предусмотрена ответственность за дискредитацию органов власти России, распространение фейков об их деятельности и за пропаганду терроризма.

«К лицам, совершившим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов», – говорится в документе.

1 июня секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении к России Херсонской области.

13 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. По его словам, российские власти «конфискуют украинские паспорта и выдают российские паспорта, видимо, пытаясь изменить демографический состав части Украины». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление Блинкена «медицинским случаем».

Ранее по теме: В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных