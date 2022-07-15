Из Херсонской области будут выдворять обвиняемых в экстремизме

Указ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» запрещает «любые проявления» экстремистской деятельности в Херсонской области, в том числе препятствование работе ВГА, избирательных комиссий, органов социального обеспечения и волонтерских организаций. Также документом предусмотрена ответственность за дискредитацию органов власти России, распространение фейков об их деятельности и за пропаганду терроризма.