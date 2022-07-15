Из Херсонской области будут выдворять обвиняемых в экстремизме
Глава временной гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о введении ответственности за различные правонарушения, включая экстремистскую деятельность на территории региона и дискредитацию органов власти России. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале ВГА. Нарушителей могут выдворить из региона.
Указ «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» запрещает «любые проявления» экстремистской деятельности в Херсонской области, в том числе препятствование работе ВГА, избирательных комиссий, органов социального обеспечения и волонтерских организаций. Также документом предусмотрена ответственность за дискредитацию органов власти России, распространение фейков об их деятельности и за пропаганду терроризма.
«К лицам, совершившим действия, указанные в пункте 1 настоящего указа, в качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы территории Херсонской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов», – говорится в документе.
1 июня секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак первым из российских официальных лиц прямо заявил о возможном присоединении к России Херсонской области.
13 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. По его словам, российские власти «конфискуют украинские паспорта и выдают российские паспорта, видимо, пытаясь изменить демографический состав части Украины». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала заявление Блинкена «медицинским случаем».