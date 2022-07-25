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Совбез ООН 29 июля обсудит ситуацию на Украине

Ведомости

Совет Безопасности ООН 29 июля посвятит заседание ситуации на Украине. Об этом стало известно из распространенной дополненной программы работы Совбеза на июль. 

Источник в Совбезе ООН также подтвердил агентству «РИА Новости», что заседание будет посвящено ситуации на Украине. Однако, по его словам, председатель Совбеза не уточнил список докладчиков и конкретные темы для обсуждения.

Предполагается, что докладчики будут говорить о зерновом вопросе, договоренности по которому удалось достичь 22 июля в Стамбуле. 

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен добиваться снятия санкций, которые повлияли на экспорт российского зерна. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных