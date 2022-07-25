Совбез ООН 29 июля обсудит ситуацию на Украине
Совет Безопасности ООН 29 июля посвятит заседание ситуации на Украине. Об этом стало известно из распространенной дополненной программы работы Совбеза на июль.
Источник в Совбезе ООН также подтвердил агентству «РИА Новости», что заседание будет посвящено ситуации на Украине. Однако, по его словам, председатель Совбеза не уточнил список докладчиков и конкретные темы для обсуждения.
Предполагается, что докладчики будут говорить о зерновом вопросе, договоренности по которому удалось достичь 22 июля в Стамбуле.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен добиваться снятия санкций, которые повлияли на экспорт российского зерна.
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