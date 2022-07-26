Глава МИД Британии заявила о недопустимости зависимости от Китая
Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов с экс-главой Минфина Риши Сунаком заявила, что Великобритания не должна повторять те же ошибки в отношениях с Китаем, которые она допустила с Россией.
«На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми», — цитирует Трасс агентство «РИА Новости». Финалист гонки за кресло премьер-министра Великобритании добавила, что Великобритании стоит учиться на ошибках Европы. Та, по ее словам, стала зависима от российского газа и нефти. Трасс подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы то же самое случилось в отношениях Великобритании и Китая.
Глава британского внешнеполитического ведомства также отметила, что МИД занял жесткую позицию в отношении «авторитарных режимов». Так, Трасс пообещала принять меры, направленные против китайской платформы TikTok.
Ранее бывший глава министерства финансов Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс прошли в финал выборов нового премьер-министра страны. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс — 113. Следующие несколько недель кандидаты на пост премьер-министра посвятят своим предвыборным избирательным кампаниям. Итоги голосования будут подведены 5 сентября.
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Свои обязанности Джонсон будет исполнять до избрания нового премьера.
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