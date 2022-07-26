Глава МИД Британии заявила о недопустимости зависимости от Китая

«На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми», — цитирует Трасс агентство «РИА Новости». Финалист гонки за кресло премьер-министра Великобритании добавила, что Великобритании стоит учиться на ошибках Европы. Та, по ее словам, стала зависима от российского газа и нефти. Трасс подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы то же самое случилось в отношениях Великобритании и Китая.