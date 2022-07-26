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Глава МИД Британии заявила о недопустимости зависимости от Китая

Ведомости

Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов с экс-главой Минфина Риши Сунаком заявила, что Великобритания не должна повторять те же ошибки в отношениях с Китаем, которые она допустила с Россией. 

«На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми», — цитирует Трасс агентство «РИА Новости». Финалист гонки за кресло премьер-министра Великобритании добавила, что Великобритании стоит учиться на ошибках Европы. Та, по ее словам, стала зависима от российского газа и нефти. Трасс подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы то же самое случилось в отношениях Великобритании и Китая.

Глава британского внешнеполитического ведомства также отметила, что МИД занял жесткую позицию в отношении «авторитарных режимов». Так, Трасс пообещала принять меры, направленные против китайской платформы TikTok.

Ранее бывший глава министерства финансов Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс прошли в финал выборов нового премьер-министра страны. Сунак набрал 137 голосов, а Трасс — 113. Следующие несколько недель кандидаты на пост премьер-министра посвятят своим предвыборным избирательным кампаниям. Итоги голосования будут подведены 5 сентября. 

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Свои обязанности Джонсон будет исполнять до избрания нового премьера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных