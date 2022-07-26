Губернатор Брянской области сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотника
Беспилотник сбросил взрывное устройство на пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области, в результате чего пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП «Троебортное», расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — рассказал Богомаз.
19 июля Богомаз сообщал о двух обстрелах территории региона. В первый раз было обстреляно село Новые Юрковичи, в результате был поврежден участок автомобильной дороги, но никто из людей не пострадал. Позднее обстрелу подверглось село Ломаковка. Никто из местных жителей не пострадал; были повреждены объекты на пункте пропуска Ломаковка и четыре пролета линий электропередач.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса