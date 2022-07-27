Глава парламента Крыма предложил расширить географию спецоперации до Одессы
Председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что географию спецоперации на Украине необходимо расширить до Одессы, передает агентство «РИА Новости».
«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу», — сказал Константинов. Он добавил, что также нужно освободить Днепропетровск и Харьков. Спикер парламента заявил, что этим «русским городам не место в нацистской Украине».
Константинов считает, что освобождение южных территорий позволит обезопасить границы и не даст НАТО закрепиться в Черноморском регионе.
Накануне спикер парламента сообщил, что в Северном Крыму планируется восстановление дорог в сторону Херсонской области. Ранее в ходе спецоперации на Украине российские войска заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. 25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион планирует референдум о присоединении к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.
Тогда же стало известно, что гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что теперь в регионе будут использовать только российский рубль. Он пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса.
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