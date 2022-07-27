Глава парламента Крыма предложил расширить географию спецоперации до Одессы

Накануне спикер парламента сообщил, что в Северном Крыму планируется восстановление дорог в сторону Херсонской области. Ранее в ходе спецоперации на Украине российские войска заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. 25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион планирует референдум о присоединении к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.