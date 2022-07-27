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Глава парламента Крыма предложил расширить географию спецоперации до Одессы

Ведомости

Председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что географию спецоперации на Украине необходимо расширить до Одессы, передает агентство «РИА Новости».

«Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу», — сказал Константинов. Он добавил, что также нужно освободить Днепропетровск и Харьков. Спикер парламента заявил, что этим «русским городам не место в нацистской Украине».

Константинов считает, что освобождение южных территорий позволит обезопасить границы и не даст НАТО закрепиться в Черноморском регионе.

Накануне спикер парламента сообщил, что в Северном Крыму планируется восстановление дорог в сторону Херсонской области. Ранее в ходе спецоперации на Украине российские войска заняли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. 25 июля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что регион планирует референдум о присоединении к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.

Тогда же стало известно, что гривна будет выведена из обращения на территории Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что теперь в регионе будут использовать только российский рубль. Он пояснил, что украинская гривна продолжает падать, что делает ее непривлекательной для жителей области и бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных